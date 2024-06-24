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Cat Legends: Idle RPG (Мод, Много денег)

Cat Legends: Idle RPG (Мод, Много денег) 1.0.0

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dreams Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
474

Cat Legends – Idle RPG – это уникальная и захватывающая мобильная игра, которая сочетает в себе элементы стратегии и ролевого игрового процесса в режиме ожидания. В этой игре вы окунетесь в мир эпических приключений вместе с очаровательными кошачьими героями, каждый из которых обладает уникальными способностями и характеристиками.


Основная цель игры – собрать команду из легендарных кошачьих героев, модернизировать их навыки и вести в бой против множества врагов в фантастическом мире. Вы будете управлять своей командой, принимая тактические решения, чтобы успешно справляться с вызовами и продвигаться в игре.


"Cat Legends" предлагает увлекательный игровой процесс в режиме ожидания, что означает, что ваша команда будет сражаться и развиваться даже тогда, когда вы не в игре. Это добавляет игре элемент стратегического планирования и предвидения.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Деньги, которые не уменьшаются
  • Драгоценные камни, которые не уменьшаются
  • Неограниченное количество государственных очков
  • Неограниченная покупка (все)
 Теги темы: Много денег

Скачать Cat Legends: Idle RPG (Мод, Много денег) 1.0.0 взлом

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Скачать Cat Legends: Idle RPG (Мод, Много денег) 141 Мб Ссылка 2 141 Мб

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