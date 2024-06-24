Cat Legends – Idle RPG – это уникальная и захватывающая мобильная игра, которая сочетает в себе элементы стратегии и ролевого игрового процесса в режиме ожидания. В этой игре вы окунетесь в мир эпических приключений вместе с очаровательными кошачьими героями, каждый из которых обладает уникальными способностями и характеристиками.





Основная цель игры – собрать команду из легендарных кошачьих героев, модернизировать их навыки и вести в бой против множества врагов в фантастическом мире. Вы будете управлять своей командой, принимая тактические решения, чтобы успешно справляться с вызовами и продвигаться в игре.





"Cat Legends" предлагает увлекательный игровой процесс в режиме ожидания, что означает, что ваша команда будет сражаться и развиваться даже тогда, когда вы не в игре. Это добавляет игре элемент стратегического планирования и предвидения.