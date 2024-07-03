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Cursed School: Milena RE - Новая хоррор-головоломка


Новая игра для Android, Cursed School: Milena RE, появилась в Google Play 2 июля и предлагает игрокам погрузиться в атмосферу ужаса, исследуя мрачные локации от первого лица. Игра сочетает элементы головоломок и встречи с монстрами, что делает её захватывающим испытанием для любителей жанра. На данный момент информация о версиях для iOS и PC (Steam) упомянута только в официальном трейлере, страницы в App Store и Steam ещё не созданы.




В обновлённой версии "Cursed School: Milena RE" разработчики внесли ряд улучшений, включая новые достижения, улучшенную оптимизацию и исправления ошибок. Сюжет игры вращается вокруг тайн проклятой школы, которые игрокам предстоит раскрыть. Разработчики сравнивают свою игру с такими титулами как "Silent Hill", "Death Park 2" и "Granny", что делает её привлекательной для поклонников хоррор-игр.


"Cursed School: Milena RE" предлагает четыре различных концовки — две основные и две секретные. В процессе прохождения игроки смогут улучшать своё оружие с помощью различных приспособлений, которые находятся в сундуках, запертых на ключ или код. Хотя разработчики заявляют о консольном качестве графики, по факту графическое исполнение и стилистика игры больше напоминают мобильные игры вроде "Ice Scream", что может сказаться на восприятии игры опытными игроками.

Категория:
Новости / Новинки
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