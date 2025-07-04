Genius Art: Image AI Generator (Мод, Unlocked) v1.3.8_20250701
Раскройте мир творчества где искусственный интеллект становится вашим соавтором
Genius Art: Image AI Generator — это мощный инструмент для всех, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал с помощью технологий искусственного интеллекта. Превратите свои фотографии или идеи в потрясающие произведения искусства, используя передовые инструменты генерации изображений. Независимо от того, профессионал ли вы в области искусства и дизайна, или просто любитель творчества, это приложение откроет перед вами безграничные возможности.
С Genius Art вы можете не только создавать уникальные изображения, но и повышать их качество, редактировать и совершенствовать с помощью AI. Забудьте об ограничениях и создавайте произведения искусства, которые всегда представляли себе в самых смелых фантазиях. Это приложение позволяет каждому стать мастером, не имея профессиональных навыков, и создавать невероятные визуальные работы в одно мгновение.
Премиум разблокирован
Скачать Genius Art: Image AI Generator (Мод, Unlocked) v1.3.8_20250701 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.