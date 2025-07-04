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Private AI (Мод, Unlocked)

Private AI (Мод, Unlocked) v1.43

Сделай свой Android умнее и безопаснее с офлайн-ИИ

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Версия:
1.43
Требования:
Android 12
Разработчик:
FireEdge
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 17:14
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

Private AI — это офлайн-ассистент с искусственным интеллектом, который работает прямо на твоём Android-устройстве. Общайся с продвинутыми языковыми моделями без подключения к Интернету, сохраняя полную конфиденциальность и контроль над своими данными. Всё происходит локально, никаких утечек, рекламы или надоедливых всплывашек — только ты и умный ИИ, всегда под рукой.


Выбирай из нескольких встроенных LLM, подгружай собственные файлы моделей (GGUF — поддерживаются), веди историю диалогов с возможностью поиска и строй свой идеальный инструмент под себя. Private AI отлично подойдёт и для заметок, и для кода, и для быстрых идей. Попробуй сегодня — и больше не вернёшься к облачным чат-ботам.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Private AI (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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