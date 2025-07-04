Описание

Private AI — это офлайн-ассистент с искусственным интеллектом, который работает прямо на твоём Android-устройстве. Общайся с продвинутыми языковыми моделями без подключения к Интернету, сохраняя полную конфиденциальность и контроль над своими данными. Всё происходит локально, никаких утечек, рекламы или надоедливых всплывашек — только ты и умный ИИ, всегда под рукой.





Выбирай из нескольких встроенных LLM, подгружай собственные файлы моделей (GGUF — поддерживаются), веди историю диалогов с возможностью поиска и строй свой идеальный инструмент под себя. Private AI отлично подойдёт и для заметок, и для кода, и для быстрых идей. Попробуй сегодня — и больше не вернёшься к облачным чат-ботам.