Private AI — это офлайн-ассистент с искусственным интеллектом, который работает прямо на твоём Android-устройстве. Общайся с продвинутыми языковыми моделями без подключения к Интернету, сохраняя полную конфиденциальность и контроль над своими данными. Всё происходит локально, никаких утечек, рекламы или надоедливых всплывашек — только ты и умный ИИ, всегда под рукой.
Выбирай из нескольких встроенных LLM, подгружай собственные файлы моделей (GGUF — поддерживаются), веди историю диалогов с возможностью поиска и строй свой идеальный инструмент под себя. Private AI отлично подойдёт и для заметок, и для кода, и для быстрых идей. Попробуй сегодня — и больше не вернёшься к облачным чат-ботам.
Премиум разблокирован
Скачать Private AI (Мод, Unlocked) v1.43 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.