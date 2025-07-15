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DramaShort: Movies & Reels (Мод, Unlocked)

DramaShort: Movies & Reels (Мод, Unlocked) v1.1.9

Всё самое драматичное и короткое — всегда под рукой без лишних усилий

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Версия:
1.1.9
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
iKame Applications - Begamob Global
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 18:08
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

DramaShort: Movies & Reels — это ваш персональный кинотеатр коротких драм, где собраны самые яркие эмоции в мини-формате. Хотите посмотреть трогательную историю, резкий поворот сюжета или мини-сериал из пары эпизодов? Всё это теперь в одном приложении. Короткие драмы удобно смотреть в транспорте, между делами или перед сном — в любом месте, где есть смартфон и пару минут времени.


Формат создан с упором на мобильность и персонализацию. Умный алгоритм предлагает сюжеты по вашим вкусам: от любви до триллера, от юмора до напряжения. Никакой рекламы, громоздких меню и надоевших шоу на полтора часа — только концентрат эмоций, быстро, красиво и доступно. DramaShort подстраивается под вас, чтобы каждый просмотр стал мини-событием. Загрузи и открой свой новый любимый формат.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать DramaShort: Movies & Reels (Мод, Unlocked) v1.1.9 MOD APK

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Скачать DramaShort: Movies & Reels (Мод, Unlocked) 27 Мб Ссылка 2 27 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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