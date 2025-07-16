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Sandstorm: Meme Maker (Мод, Pro Unlocked)

Sandstorm: Meme Maker (Мод, Pro Unlocked) v1.12.100

Создай вирусный мем за минуту и удиви друзей креативностью прямо в чате

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Версия:
1.12.100
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zedge
Категория:
Программы / Развлечения
Обновлено:
Сегодня, 16:43
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Sandstorm: Meme Maker — это карманная студия трэша и иронии, где ты создаёшь смешные картинки быстрее, чем успеваешь сказать «кринж». Открываешь приложение, пролистываешь ленту шаблонов из кино, аниме и свежих трендов, тап — и нужный кадр уже на холсте. Пять минут: придумал подпись, подтянул стикер, бахнул фильтр и одним свайпом отправил результат в чат. Следующий путь к вирусной славе начинается с пустого поля и идеи, которая щекочет язык.


Главный козырь — огромная библиотека шаблонов и кастомных фонов, которую авторы пополняют ежедневно: вчера добавили кроликов-психов, сегодня подъехал свежий стоп-кадр из популярного сериала. Встроенный редактор текста с шрифтами Impact и Comic автоматически подгоняет размеры, а умный алгоритм отделяет лицо от фона без фотошопа. Сохраняй избранные макеты, собирай лайки и делись пачками мемов одним тапом, чтобы друзья тоже влились в песчаный вихрь юмора.


Информация о модах

Профессиональная версия разблокирована

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Sandstorm: Meme Maker (Мод, Pro Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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