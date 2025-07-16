Sandstorm: Meme Maker (Мод, Pro Unlocked) v1.12.100
Создай вирусный мем за минуту и удиви друзей креативностью прямо в чате
Sandstorm: Meme Maker — это карманная студия трэша и иронии, где ты создаёшь смешные картинки быстрее, чем успеваешь сказать «кринж». Открываешь приложение, пролистываешь ленту шаблонов из кино, аниме и свежих трендов, тап — и нужный кадр уже на холсте. Пять минут: придумал подпись, подтянул стикер, бахнул фильтр и одним свайпом отправил результат в чат. Следующий путь к вирусной славе начинается с пустого поля и идеи, которая щекочет язык.
Главный козырь — огромная библиотека шаблонов и кастомных фонов, которую авторы пополняют ежедневно: вчера добавили кроликов-психов, сегодня подъехал свежий стоп-кадр из популярного сериала. Встроенный редактор текста с шрифтами Impact и Comic автоматически подгоняет размеры, а умный алгоритм отделяет лицо от фона без фотошопа. Сохраняй избранные макеты, собирай лайки и делись пачками мемов одним тапом, чтобы друзья тоже влились в песчаный вихрь юмора.
Профессиональная версия разблокирована
Скачать Sandstorm: Meme Maker (Мод, Pro Unlocked) v1.12.100 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.