Описание

Sandstorm: Meme Maker — это карманная студия трэша и иронии, где ты создаёшь смешные картинки быстрее, чем успеваешь сказать «кринж». Открываешь приложение, пролистываешь ленту шаблонов из кино, аниме и свежих трендов, тап — и нужный кадр уже на холсте. Пять минут: придумал подпись, подтянул стикер, бахнул фильтр и одним свайпом отправил результат в чат. Следующий путь к вирусной славе начинается с пустого поля и идеи, которая щекочет язык.





Главный козырь — огромная библиотека шаблонов и кастомных фонов, которую авторы пополняют ежедневно: вчера добавили кроликов-психов, сегодня подъехал свежий стоп-кадр из популярного сериала. Встроенный редактор текста с шрифтами Impact и Comic автоматически подгоняет размеры, а умный алгоритм отделяет лицо от фона без фотошопа. Сохраняй избранные макеты, собирай лайки и делись пачками мемов одним тапом, чтобы друзья тоже влились в песчаный вихрь юмора.