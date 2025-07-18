TouchRetouch Удаление объектов (Мод, Unlocked) v5.1.13
Удаляй лишнее с фото быстро и без следов
TouchRetouch Удаление объектов — это удобный и интуитивный инструмент, с помощью которого ты легко избавишься от посторонних объектов на своих фото. Неудачно попавший в кадр прохожий? Мешающий столб или мусор на фоне? Всё это можно убрать за секунды, не прибегая к сложным редакторам. Просто выдели объект — и приложение аккуратно удалит его, сохранив естественность снимка.
Среди уникальных фишек — удаление линий, автоматическое устранение элементов рядом с другими объектами и расширенный интеллект ретуши. Разработчики из ADVA Soft постоянно добавляют функции, основываясь на отзывах пользователей. TouchRetouch станет настоящим спасением для тех, кто хочет быстро улучшать фотографии прямо со смартфона. Попробуй сам — эффект тебя удивит.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.