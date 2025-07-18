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TouchRetouch Удаление объектов (Мод, Unlocked)

TouchRetouch Удаление объектов (Мод, Unlocked) v5.1.13

Удаляй лишнее с фото быстро и без следов

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Версия:
5.1.13
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
ADVA Soft
Категория:
Программы / Фоторедакторы
Обновлено:
Сегодня, 16:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

TouchRetouch Удаление объектов — это удобный и интуитивный инструмент, с помощью которого ты легко избавишься от посторонних объектов на своих фото. Неудачно попавший в кадр прохожий? Мешающий столб или мусор на фоне? Всё это можно убрать за секунды, не прибегая к сложным редакторам. Просто выдели объект — и приложение аккуратно удалит его, сохранив естественность снимка.


Среди уникальных фишек — удаление линий, автоматическое устранение элементов рядом с другими объектами и расширенный интеллект ретуши. Разработчики из ADVA Soft постоянно добавляют функции, основываясь на отзывах пользователей. TouchRetouch станет настоящим спасением для тех, кто хочет быстро улучшать фотографии прямо со смартфона. Попробуй сам — эффект тебя удивит.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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