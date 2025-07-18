Описание

TouchRetouch Удаление объектов — это удобный и интуитивный инструмент, с помощью которого ты легко избавишься от посторонних объектов на своих фото. Неудачно попавший в кадр прохожий? Мешающий столб или мусор на фоне? Всё это можно убрать за секунды, не прибегая к сложным редакторам. Просто выдели объект — и приложение аккуратно удалит его, сохранив естественность снимка.





Среди уникальных фишек — удаление линий, автоматическое устранение элементов рядом с другими объектами и расширенный интеллект ретуши. Разработчики из ADVA Soft постоянно добавляют функции, основываясь на отзывах пользователей. TouchRetouch станет настоящим спасением для тех, кто хочет быстро улучшать фотографии прямо со смартфона. Попробуй сам — эффект тебя удивит.