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PDF Reader: PDF Viewer (Мод, Premium Unlocked)

PDF Reader: PDF Viewer (Мод, Premium Unlocked) v2.4.8

Листай и правь PDF офлайн там где сеть не ловит даже в метро утром всегда

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Версия:
2.4.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
OnOffice
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 14:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

PDF Reader — офлайн-режим и мультиформат объединяются в лёгкий просмотрщик документов, который живёт у тебя в кармане. Сцена проста: стоишь в лифте без связи, открываешь приложение — и нужный договор вспыхивает на экране за секунду. Каждые пять минут петля повторяется: листаешь страницы, ищешь закладку, масштабируешь таблицу двумя пальцами и ставишь коммент, пока двери не откроются. Хочешь успеть до следующего этажа?


Под рукой остаются быстрый поиск по содержимому, ночная тема и накопительный список закладок: чем чаще открываешь файл, тем выше он поднимается в умной полке. Просмотривай архивы ZIP без распаковки, объединяй страницы в единый PDF, делись помеченными выдержками в мессенджере одним касанием. Даже гигабайтные чертежи грузятся плавно, а режим прокрутки колонкой удерживает масштаб. Попробуй сегодня — и документация больше не затормозит твои дела.



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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать PDF Reader: PDF Viewer (Мод, Premium Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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