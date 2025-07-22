PDF Reader: PDF Viewer (Мод, Premium Unlocked) v2.4.8
Листай и правь PDF офлайн там где сеть не ловит даже в метро утром всегда
PDF Reader — офлайн-режим и мультиформат объединяются в лёгкий просмотрщик документов, который живёт у тебя в кармане. Сцена проста: стоишь в лифте без связи, открываешь приложение — и нужный договор вспыхивает на экране за секунду. Каждые пять минут петля повторяется: листаешь страницы, ищешь закладку, масштабируешь таблицу двумя пальцами и ставишь коммент, пока двери не откроются. Хочешь успеть до следующего этажа?
Под рукой остаются быстрый поиск по содержимому, ночная тема и накопительный список закладок: чем чаще открываешь файл, тем выше он поднимается в умной полке. Просмотривай архивы ZIP без распаковки, объединяй страницы в единый PDF, делись помеченными выдержками в мессенджере одним касанием. Даже гигабайтные чертежи грузятся плавно, а режим прокрутки колонкой удерживает масштаб. Попробуй сегодня — и документация больше не затормозит твои дела.
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Скачать PDF Reader: PDF Viewer (Мод, Premium Unlocked) v2.4.8 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.