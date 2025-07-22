Описание

PDF Reader — офлайн-режим и мультиформат объединяются в лёгкий просмотрщик документов, который живёт у тебя в кармане. Сцена проста: стоишь в лифте без связи, открываешь приложение — и нужный договор вспыхивает на экране за секунду. Каждые пять минут петля повторяется: листаешь страницы, ищешь закладку, масштабируешь таблицу двумя пальцами и ставишь коммент, пока двери не откроются. Хочешь успеть до следующего этажа?





Под рукой остаются быстрый поиск по содержимому, ночная тема и накопительный список закладок: чем чаще открываешь файл, тем выше он поднимается в умной полке. Просмотривай архивы ZIP без распаковки, объединяй страницы в единый PDF, делись помеченными выдержками в мессенджере одним касанием. Даже гигабайтные чертежи грузятся плавно, а режим прокрутки колонкой удерживает масштаб. Попробуй сегодня — и документация больше не затормозит твои дела.



