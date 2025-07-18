RTO Vehicle Information (Мод, Unlocked) v15.1
Быстрая проверка транспорта и штрафов за пару касаний
RTO Vehicle Information — это простой и надежный способ узнать всё о любом зарегистрированном транспортном средстве. Хочешь проверить данные по номеру машины, узнать, действуют ли водительские права, или посмотреть, не числится ли штраф? Всё это — в одном месте. Приложение идеально подходит для повседневных задач, связанных с автомобилем: покупка б/у машины, проверка собственных прав, контроль страховки и многого другого.
Ты получаешь мгновенный доступ к данным о владельце, сроке действия страхового полиса, истории нарушений и даже о местонахождении ближайшего офиса RTO. Всё это — через интуитивно понятный интерфейс без лишней суеты. Просто введи номер и получи результат. Удобно, если важно быстро сверить информацию или избежать сюрпризов при оформлении сделки. Проверь свой транспорт — и спи спокойно.
Премиум разблокирован
Скачать RTO Vehicle Information (Мод, Unlocked) v15.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.