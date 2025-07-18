Описание

RTO Vehicle Information — это простой и надежный способ узнать всё о любом зарегистрированном транспортном средстве. Хочешь проверить данные по номеру машины, узнать, действуют ли водительские права, или посмотреть, не числится ли штраф? Всё это — в одном месте. Приложение идеально подходит для повседневных задач, связанных с автомобилем: покупка б/у машины, проверка собственных прав, контроль страховки и многого другого.





Ты получаешь мгновенный доступ к данным о владельце, сроке действия страхового полиса, истории нарушений и даже о местонахождении ближайшего офиса RTO. Всё это — через интуитивно понятный интерфейс без лишней суеты. Просто введи номер и получи результат. Удобно, если важно быстро сверить информацию или избежать сюрпризов при оформлении сделки. Проверь свой транспорт — и спи спокойно.