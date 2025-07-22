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Bria Mobile: VoIP Softphone (Мод, Unlocked)

Bria Mobile: VoIP Softphone (Мод, Unlocked) v6.20.3

Надёжный VoIP-софтфон для связи в любом месте и с любого устройства

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Версия:
6.20.3
Требования:
Android 10
Разработчик:
CounterPath Corp
Категория:
Социальные / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 23:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Bria Mobile: VoIP Softphone — это удобное мобильное решение для делового общения через интернет. Оно поддерживает протокол SIP и позволяет вести голосовые и видеозвонки с высоким качеством, где бы ты ни находился. Настрой приложение под своего VoIP-провайдера или корпоративный сервер и будь на связи без ограничений.


Поддерживаются аудио и видео HD, XMPP для обмена сообщениями и SIP SIMPLE для расширенного статуса присутствия. Интерфейс интуитивный, а соединение стабильно даже при слабом интернете. Пробный период без списаний, отмена подписки — без ловушек. Учитывай, что Bria Mobile: VoIP Softphone не поддерживает семейный доступ для покупки внутри приложения. Это надёжный инструмент для тех, кто ценит мобильность, безопасность и качество связи. Попробуй и оцени сам — просто и профессионально.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Bria Mobile: VoIP Softphone (Мод, Unlocked) v6.20.3 MOD APK

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Скачать Bria Mobile: VoIP Softphone (Мод, Unlocked) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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