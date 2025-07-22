Описание

Bria Mobile: VoIP Softphone — это удобное мобильное решение для делового общения через интернет. Оно поддерживает протокол SIP и позволяет вести голосовые и видеозвонки с высоким качеством, где бы ты ни находился. Настрой приложение под своего VoIP-провайдера или корпоративный сервер и будь на связи без ограничений.





Поддерживаются аудио и видео HD, XMPP для обмена сообщениями и SIP SIMPLE для расширенного статуса присутствия. Интерфейс интуитивный, а соединение стабильно даже при слабом интернете. Пробный период без списаний, отмена подписки — без ловушек. Учитывай, что Bria Mobile: VoIP Softphone не поддерживает семейный доступ для покупки внутри приложения. Это надёжный инструмент для тех, кто ценит мобильность, безопасность и качество связи. Попробуй и оцени сам — просто и профессионально.