Bria Mobile: VoIP Softphone (Мод, Unlocked) v6.20.3
Надёжный VoIP-софтфон для связи в любом месте и с любого устройства
Bria Mobile: VoIP Softphone — это удобное мобильное решение для делового общения через интернет. Оно поддерживает протокол SIP и позволяет вести голосовые и видеозвонки с высоким качеством, где бы ты ни находился. Настрой приложение под своего VoIP-провайдера или корпоративный сервер и будь на связи без ограничений.
Поддерживаются аудио и видео HD, XMPP для обмена сообщениями и SIP SIMPLE для расширенного статуса присутствия. Интерфейс интуитивный, а соединение стабильно даже при слабом интернете. Пробный период без списаний, отмена подписки — без ловушек. Учитывай, что Bria Mobile: VoIP Softphone не поддерживает семейный доступ для покупки внутри приложения. Это надёжный инструмент для тех, кто ценит мобильность, безопасность и качество связи. Попробуй и оцени сам — просто и профессионально.
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Скачать Bria Mobile: VoIP Softphone (Мод, Unlocked) v6.20.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.