Описание

Winner Soccer 2 бросает тебя прямо в разгар летнего стадиона, где рев трибун и блеск кубков ощущаются через экран. Это аркадная футбольная симуляция, в которой каждые пять минут ты собираешь стартовую одиннадцатку, вычерчиваешь схему 4-3-3 и выводишь капитана к центру поля. Плавные свайпы управляют пасом, два тапа — удар, и вот мяч дрожит в сетке. Успеешь ли удержать счёт, пока секундомер отсчитывает дополнительные минуты?





Сила серии раскрывается в режимах Кубка мира, Лиги и сериала пенальти: от группового раунда до финального свистка тебя ждут плавное управление и тактическая глубина, подпитанные базой из 2600 игроков и 126 лицензированных команд. За победы капают премиальные монеты — их хватит на прокачку скорости форварда или открытие ретро-формы 2014-го. Добавь тренировочный режим, чтобы отточить финты, и выйди на газон: тебе аплодирует стадион, осталось только занести мяч за линию.