Winner Soccer 2 (Мод, Много денег) v0.1.3
Бей по мячу и приведи клуб к золоту мирового футбольного турнира сейчас
Winner Soccer 2 бросает тебя прямо в разгар летнего стадиона, где рев трибун и блеск кубков ощущаются через экран. Это аркадная футбольная симуляция, в которой каждые пять минут ты собираешь стартовую одиннадцатку, вычерчиваешь схему 4-3-3 и выводишь капитана к центру поля. Плавные свайпы управляют пасом, два тапа — удар, и вот мяч дрожит в сетке. Успеешь ли удержать счёт, пока секундомер отсчитывает дополнительные минуты?
Сила серии раскрывается в режимах Кубка мира, Лиги и сериала пенальти: от группового раунда до финального свистка тебя ждут плавное управление и тактическая глубина, подпитанные базой из 2600 игроков и 126 лицензированных команд. За победы капают премиальные монеты — их хватит на прокачку скорости форварда или открытие ретро-формы 2014-го. Добавь тренировочный режим, чтобы отточить финты, и выйди на газон: тебе аплодирует стадион, осталось только занести мяч за линию.
Неограниченные деньги, бриллианты
Скачать Winner Soccer 2 (Мод, Много денег) v0.1.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.