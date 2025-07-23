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Winner Soccer 2 (Мод, Много денег)

Winner Soccer 2 (Мод, Много денег) v0.1.3

Бей по мячу и приведи клуб к золоту мирового футбольного турнира сейчас

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Версия:
0.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TouchTao
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 10:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 181 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Winner Soccer 2 бросает тебя прямо в разгар летнего стадиона, где рев трибун и блеск кубков ощущаются через экран. Это аркадная футбольная симуляция, в которой каждые пять минут ты собираешь стартовую одиннадцатку, вычерчиваешь схему 4-3-3 и выводишь капитана к центру поля. Плавные свайпы управляют пасом, два тапа — удар, и вот мяч дрожит в сетке. Успеешь ли удержать счёт, пока секундомер отсчитывает дополнительные минуты?


Сила серии раскрывается в режимах Кубка мира, Лиги и сериала пенальти: от группового раунда до финального свистка тебя ждут плавное управление и тактическая глубина, подпитанные базой из 2600 игроков и 126 лицензированных команд. За победы капают премиальные монеты — их хватит на прокачку скорости форварда или открытие ретро-формы 2014-го. Добавь тренировочный режим, чтобы отточить финты, и выйди на газон: тебе аплодирует стадион, осталось только занести мяч за линию.


Информация о модах

Неограниченные деньги, бриллианты

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 Теги темы: Много денег, Много бриллиантов

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Скачать Winner Soccer 2 (Мод, Много денег) 181 Мб Ссылка 2 181 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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