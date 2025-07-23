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Грик: Воспоминания об Азуре

Грик: Воспоминания об Азуре v1.2.9

Переключай героев и выведи семью сквозь рисованный шторм Азура тёмный мир

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Версия:
1.2.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Navegante
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 10:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 601 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание

Greak: Воспоминания об Азуре бросает тебя в гибнущий архипелаг, где чума и легионы уррулов стирают последние оплоты Коуринов. Игра-платформер дарит рисованную графику словно оживший арт-бук и позволяет свободно переключаться между тройкой брат-сестра-брат, чтобы решать головоломки на лету. Пятиминутная петля проста: догнал новую башню, проскользнул парящим плащом, метнул клинок, а потом притянул ящик, чтобы остальные пробрались вслед.


Дальше сложнее: враги умнеют, а ты открываешь уникальные способности вроде обратного ветра Грика или огненных стрел Адары, что раскрывают тайные тропы и сундуки с осколками жизни. Чем быстрее комбинируешь силы, тем выше счёт спасённых жителей и тем богаче лагерь, где улучшения расширяют здоровье, инвентарь и дирижабль, ведущий к финальному побегу. Собери семью до того, как тьма поглотит Азур, и докажи, что надежда сильнее вторжения.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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