Грик: Воспоминания об Азуре v1.2.9
Переключай героев и выведи семью сквозь рисованный шторм Азура тёмный мир
Greak: Воспоминания об Азуре бросает тебя в гибнущий архипелаг, где чума и легионы уррулов стирают последние оплоты Коуринов. Игра-платформер дарит рисованную графику словно оживший арт-бук и позволяет свободно переключаться между тройкой брат-сестра-брат, чтобы решать головоломки на лету. Пятиминутная петля проста: догнал новую башню, проскользнул парящим плащом, метнул клинок, а потом притянул ящик, чтобы остальные пробрались вслед.
Дальше сложнее: враги умнеют, а ты открываешь уникальные способности вроде обратного ветра Грика или огненных стрел Адары, что раскрывают тайные тропы и сундуки с осколками жизни. Чем быстрее комбинируешь силы, тем выше счёт спасённых жителей и тем богаче лагерь, где улучшения расширяют здоровье, инвентарь и дирижабль, ведущий к финальному побегу. Собери семью до того, как тьма поглотит Азур, и докажи, что надежда сильнее вторжения.
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