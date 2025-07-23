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Sea Hotel : Fish Scales (Мод, Много денег)

Sea Hotel : Fish Scales (Мод, Много денег) v2.5

Рыбалка, легенды и тайны глубин в уютном ретро-отеле у моря

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Версия:
2.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Chengdu Lion Rabbit Technology Co., Ltd.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 12:31
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Описание

Sea Hotel: Fish Scales — это казуальный симулятор с элементами коллекционирования, где ты не просто ловишь рыбу, а открываешь загадки подводного мира. Всё начинается с лодки и простой удочки, но со временем ты развиваешь морской бизнес, исследуешь легендарные воды и находишь тех, о ком наука предпочла бы молчать. Собирательство редких видов и ламповая пиксельная графика создают атмосферу уюта и тёплого приключения.


Каждый день — новый улов, новая история и, возможно, встреча с чем-то совершенно невероятным. Ты прокачиваешь лодку, открываешь разные снасти, общаешься с местными жителями и узнаёшь их секреты. Кто-то скажет, что видел русалку, кто-то — древнего осьминога. А ты проверишь. Sea Hotel: Fish Scales — это идеальное развлечение на вечер: неспешное, но захватывающее. Погрузись в мир, где каждая волна может принести нечто удивительное.


Информация о модах
  • Много денег
  • Много приманок
  • Максимальная статистика
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 Теги темы: Много денег

Скачать Sea Hotel : Fish Scales (Мод, Много денег) v2.5 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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