Sea Hotel : Fish Scales (Мод, Много денег) v2.5
Рыбалка, легенды и тайны глубин в уютном ретро-отеле у моря
Sea Hotel: Fish Scales — это казуальный симулятор с элементами коллекционирования, где ты не просто ловишь рыбу, а открываешь загадки подводного мира. Всё начинается с лодки и простой удочки, но со временем ты развиваешь морской бизнес, исследуешь легендарные воды и находишь тех, о ком наука предпочла бы молчать. Собирательство редких видов и ламповая пиксельная графика создают атмосферу уюта и тёплого приключения.
Каждый день — новый улов, новая история и, возможно, встреча с чем-то совершенно невероятным. Ты прокачиваешь лодку, открываешь разные снасти, общаешься с местными жителями и узнаёшь их секреты. Кто-то скажет, что видел русалку, кто-то — древнего осьминога. А ты проверишь. Sea Hotel: Fish Scales — это идеальное развлечение на вечер: неспешное, но захватывающее. Погрузись в мир, где каждая волна может принести нечто удивительное.
- Много денег
- Много приманок
- Максимальная статистика
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Установка
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Обычные
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Внимание▶
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