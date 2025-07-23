Описание

Sea Hotel: Fish Scales — это казуальный симулятор с элементами коллекционирования, где ты не просто ловишь рыбу, а открываешь загадки подводного мира. Всё начинается с лодки и простой удочки, но со временем ты развиваешь морской бизнес, исследуешь легендарные воды и находишь тех, о ком наука предпочла бы молчать. Собирательство редких видов и ламповая пиксельная графика создают атмосферу уюта и тёплого приключения.





Каждый день — новый улов, новая история и, возможно, встреча с чем-то совершенно невероятным. Ты прокачиваешь лодку, открываешь разные снасти, общаешься с местными жителями и узнаёшь их секреты. Кто-то скажет, что видел русалку, кто-то — древнего осьминога. А ты проверишь. Sea Hotel: Fish Scales — это идеальное развлечение на вечер: неспешное, но захватывающее. Погрузись в мир, где каждая волна может принести нечто удивительное.