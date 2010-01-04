Crunchyroll: STEINS;GATE (Мод, Эль Пси Конгру) 2.0.5
Культовый визуальный роман теперь на Crunchyroll Game Vault
STEINS;GATE — это отмеченный наградами научно-фантастический визуальный роман о путешествиях во времени, доступный бесплатно в Crunchyroll Game Vault для подписчиков Mega Fan и Ultimate Fan. Без рекламы и встроенных покупок, игра предлагает полное погружение в захватывающую историю, признанную одной из лучших в жанре.
Вы следуете за группой студентов, которые случайно обнаруживают способ изменять прошлое, отправляя электронные письма в прошлое с помощью модифицированной микроволновки. Однако их эксперименты быстро выходят из-под контроля, втягивая их в заговор, связанный с секретной организацией SERN и таинственным незнакомцем, утверждающим, что он прибыл из антиутопического будущего. STEINS;GATE — это история о науке, судьбе и последствиях, где каждое решение влияет на развитие событий. Готовы ли вы изменить прошлое?
- Эль Пси Конгру (ийкык)
Примечание: при первом запуске может некоторое время отображаться черный/белый экран (не более 5 минут). Не закрывайте принудительно и не прерывайте процесс. Вы можете увидеть похожий процесс установки.
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