Описание

STEINS;GATE — это отмеченный наградами научно-фантастический визуальный роман о путешествиях во времени, доступный бесплатно в Crunchyroll Game Vault для подписчиков Mega Fan и Ultimate Fan. Без рекламы и встроенных покупок, игра предлагает полное погружение в захватывающую историю, признанную одной из лучших в жанре.





Вы следуете за группой студентов, которые случайно обнаруживают способ изменять прошлое, отправляя электронные письма в прошлое с помощью модифицированной микроволновки. Однако их эксперименты быстро выходят из-под контроля, втягивая их в заговор, связанный с секретной организацией SERN и таинственным незнакомцем, утверждающим, что он прибыл из антиутопического будущего. STEINS;GATE — это история о науке, судьбе и последствиях, где каждое решение влияет на развитие событий. Готовы ли вы изменить прошлое?