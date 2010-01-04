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Crunchyroll: STEINS;GATE (Мод, Эль Пси Конгру)

Crunchyroll: STEINS;GATE (Мод, Эль Пси Конгру) 2.0.5

Культовый визуальный роман теперь на Crunchyroll Game Vault
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Версия:
2.0.5
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

STEINS;GATE — это отмеченный наградами научно-фантастический визуальный роман о путешествиях во времени, доступный бесплатно в Crunchyroll Game Vault для подписчиков Mega Fan и Ultimate Fan. Без рекламы и встроенных покупок, игра предлагает полное погружение в захватывающую историю, признанную одной из лучших в жанре.


Вы следуете за группой студентов, которые случайно обнаруживают способ изменять прошлое, отправляя электронные письма в прошлое с помощью модифицированной микроволновки. Однако их эксперименты быстро выходят из-под контроля, втягивая их в заговор, связанный с секретной организацией SERN и таинственным незнакомцем, утверждающим, что он прибыл из антиутопического будущего. STEINS;GATE — это история о науке, судьбе и последствиях, где каждое решение влияет на развитие событий. Готовы ли вы изменить прошлое?


Информация о модах
  • Эль Пси Конгру (ийкык)

Примечание: при первом запуске может некоторое время отображаться черный/белый экран (не более 5 минут). Не закрывайте принудительно и не прерывайте процесс. Вы можете увидеть похожий процесс установки.

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